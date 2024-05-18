باقري: العقوبات الأميركية تحولت إلى فرص فريدة بفضل براعة قادة طهران وموسكو

اشار نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري، الى أن "العقوبات الأميركية تحولت إلى فرص فريدة بفضل براعة قادة طهران وموسكو".

واوضح في تصريحات أدلى بها في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"، في مدينة قازان بجمهورية تتارستان الروسية، أن "روسيا وإيران حولتا العقوبات إلى فرص، ليس لهما فقط بل للمنطقة بأكملها"، مستنكرا "التهديدات الأميركية لدول المنطقة، خاصة إيران وروسيا، وذلك بمواصلة فرض عقوبات غير قانونية ضدهما للضغط عليهما".

وأكد "استحالة إحلال السلام في المنطقة دون علاقات اقتصادية وثيقة، وأن موسكو وطهران ستواصلان تعزيز علاقاتهما".

يذكر أن منتدى "روسيا -العالم الإسلامي" يعقد في مدينة قازان بروسيا، في الفترة من 14 إلى 19 أيار، ويستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين مناطق روسيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن تعزيز مؤسسات النظام المالي الإسلامي في روسيا.