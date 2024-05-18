مجهول أحرق سيارة مفتشة في التفتيش المركزي في أبي سمراء- طرابلس

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أقدم مجهول يستقلّ درّاجةً ناريّةً، على كسر زجاج سيّارة من نوع "مرسيدس" عائدة للمفتّشة في التفتيش المركزي في بيروت "م. خ"، في منطقة أبي سمراء في طرابلس، قبل أن يلقي قنبلة "مولوتوف" بداخل السّيّارة ما أدّى إلى اشتعالها بالكامل، كما طالت النّيران سيّارةً مركونةً خلفها.
وحضرت سيّارات الدّفاع المدني إلى المكان، وعملت على السّيطرة على الحريق وإخماده، من دون قوع إصابات في الأرواح، والتّحقيق جار من قبل الأجهزة الأمنيّة، لتحديد هويّة الفاعل.
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