الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم .. وقصف مطار في بولتافا غرب خاركوف

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، فيما ضربت القوات الروسية مطارا عسكريا بمدينة بولتافا غرب خاركوف.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت إنه "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية الليلة الماضية".

وأوضحت الدفاع الروسية، أن "المسيرة الأوكرانية تم إسقاطها فوق أراضي جمهورية القرم بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غرب روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

ومن جهة أخرى .. أعلن سيرجي ليبيديف منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا أن القوات الروسية ضربت مطارا عسكريا بمدينة بولتافا غرب خاركوف.

وقال ليبيديف: "في ليلة 18 مايو، تم قصف مدينة ميرجورود في مقاطعة بولتافا بسلسلة من الضربات على المنشآت العسكرية".

ووفقا له، وقع انفجاران قويان في مطار بنفس المنطقة، وحظرت السلطات الدخول إلى المطار بشكل كامل باستثناء العاملين داخل المطار.

وأضاف ليبيديف، أن انفجارات سمعت ليلا في مدينة بافلوجراد بمقاطعة دنيبر، حيث أن القوات الروسية قصفت مستودعات لمصنع كيميائي يتم تخزين المتفجرات فيه، بما في ذلك الوقود الصلب للصواريخ.

وردا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام ضربات دقيقة مستهدفة مواقع الأفراد والمعدات العسكرية والمرتزقة في أوكرانيا، وكذلك البنية التحتية من مرافق الطاقة ومراكز الصناعات والإدارة العسكرية والاتصالات.

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وفي سياق متصل أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 491 ألفا و80 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي فقد خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1210 جنود.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، خسرت روسيا منذ بدء العملية العسكرية 7 آلاف و560 دبابة و14 ألفا و595 من المركبات المدرعة و12 ألفا و639 من النظم المدفعية و1071 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و801 من أنظمة الدفاع الجوي و354 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 2075 من المعدات الخاصة وغواصة و17 ألفا و169 من المركبات وخزانات الوقود.

وأعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الفريق ميكولا أوليشوك، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 13 طائرة بدون طيار من طراز شاهد، أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية.

وقال أوليشوك، في بيان نقلته "يوكرين فورم"، "إنه نتيجة للاشتباكات الجوية، أسقطت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات النيران المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية، جميع الطائرات الـ 13 في مناطق خاركيف وبولتافا وفينيتسا وميكوليف ودنيبروبتروفسك".