رئيس "الشورى البحريني": حريصون على بناء علاقات وثيقة مع دول العالم

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد رئيس مجلس الشورى البحريني " السيد علي بن صالح الصالح " اليوم السبت أن المملكة تحرص على بناء العلاقات الوثيقة والمثمرة مع دول العالم كافة، وتعمل على ترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية ، وخصوصًا في مجال التعايش والتسامح والسلام بين الجميع.

وأوضح الصالح خلال استقباله سفير الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين " أندريا كاتالانو" - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية ، أنَّ حرص البلدين على توسيع الشراكات القائمة في العديد من القطاعات والمجالات الحيوية، يسهم في تعزيز علاقات الصداقة، وينمّي المصالح المشتركة ، مشيدًا باحتضان إيطاليا لكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، في جامعة سابينزا الإيطالية، بما يعزز الجهود المشتركة بين البلدين لنشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش .

من جانبه، أثني السفير الإيطالي على دور مملكة البحرين في دعم ونشر السلام العالمي، والدعوة المتواصلة لتعزيز التعايش السلمي والحوار بين الجميع، بما ينهض بالمصالح المشتركة بين الدول، ويسهم في استدامة التنمية والتقدم في دول العالم كافة.

البحرين تدعو لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط

انطلقت أمس أعمال القمة العربية العادية الـ33 بالعاصمة البحرينية المنامة، وتسلمت البحرين رئاسة القمة من السعودية، رئيس القمة السابقة.

وأكد العاهل البحرينى، حمد بن عيسى آل خليفة، أن القمة العربية تُعقد وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد من حروب مدمرة، ومآسٍ إنسانية مؤلمة، وتهديداتٍ تمس أمتنَا فى هويتها وأمنها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وقال فى كلمته، خلال ترؤسه أعمال القمة، إنه مع استمرار هذه المخاطر المحيطة بأمننا القومى العربى يتزايد حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا لحماية مسيرتنا العربية المشتركة، ولفتح صفحة جديدة من الاستقرار والتنمية تقرّبنا من تطلعاتنا المشروعة، كقوة حضارية قادرة على فهم متطلبات العصر ومواكبة عجلة تقدمه.

وأضاف: فى ضوء ما يتعرض له الشعب الفلسطينى الشقيق من إنكار لحقوقه المشروعة فى الأمن والحرية وتقرير المصير، تزداد حاجتنا لبلورة موقف عربى ودولى مشترك وعاجل، يعتمد طريق التحاور والتضامن الجماعى لوقف نزف الحروب، وإحلال السلام النهائى والعادل، كخيار لا بديل له، إن أردنا الانتصار لإرادتنا الإنسانية فى معركة السلام.

وتابع: نجتمع اليوم من أجل فلسطين، وإننا لنؤكد أن مصلحة شعبها يرتكز على وحدة صفه، كهدف منشود لا حياد عنه، وستظل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى لهذه الوحدة.