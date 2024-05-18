17 طبيبا أميركيا خرجوا من غزة بعد أن أطلقوا نداءات علنية للمساعدة في مغادرة رفح

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أن "17 طبيبا أميركيا خرجوا بسلام من غزة، بعد أن أطلقوا نداءات علنية للمساعدة في مغادرة رفح جنوبي القطاع، حيث بدأت إسرائيل عملية عسكرية تهدد بها منذ فترة".

وحسب وسائل إعلام أميركية، اوضح مستشار مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن "كان هناك 20 طبيبا أميركيا، 17 منهم خرجوا الآن"، مشيرا الى أن "الـ17 طبيبا كانوا يريدون المغادرة"، لافتا إلى أنه "لا يستطيع التحدث نيابة عن الـ3 الآخرين، الذين قرروا البقاء".

وفقا للتقارير، فإن "الأطباء كانوا جزءا من فرق تطوعية من العاملين الطبيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ومصر والأردن وعمان ودول أخرى تعمل على تقديم الخدمات للناس في غزة".