أشرف بيضون: للتشاور والتلاقي لأن التأخير ولعبة الوقت ليس من مصلحة أحد

دعا عضو المكتب السياسي لحركة "أمل"، النائب أشرف بيضون، جميع القوى السياسية الى "كلمة سواء والذهاب الى الحوار والتشاور والتلاقي اليوم قبل الغد لأن التأخير ولعبة الوقت والزمن ليس من مصلحة أحد"، مؤكداً بشكل أساسي "تحديد المسار الصحيح لمقاربة كل الملفات، لان كل اللبنانيين ينتظرون هذا الوقت خاصةً في ظل تداعيات الأزمة الإقتصادية".

وعن ملف النزوح السوري، اشار الى "ان جميع الكتل البرلمانية عبرت عن موقفها ورأيها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب منذ يومين وخلص المجلس بتوصيات، منها الإلتزام الواضح بتنفيذ القوانين الخاصة بالدخول إلى لبنان، وبعدة نقاط من شأنها الحفاظ على مصلحة البلدين"، لافتا الى "مقاربة صمود لبنان وأهله ومقاوميه في وجه الاعتداءات الصهيونية وانعكاساتها على لبنان". ورأى ان "المرحلة في لبنان والمنطقة صعبة وتستوجب العزيمة والصبر والإرادة والتضحية".