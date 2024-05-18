نازحون سوريون بدأوا بإخلاء مجمع الواحة في الكورة لعدم حيازتهم إقامات شرعية

بدأ قاطنو مجمع الواحة في منطقة دده- ​الكورة​ من النازحين السوريين، بإخلاء المجمع، إنفاذًا لقرار ​الأمن العام اللبناني​ بالمغادرة في حال وجودهم بطريقة غير قانونيّة وعدم حيازتهم إقامات شرعيّة.

‎والمهلة المحدّدة الّتي أُعطيت لهم لإخلاء المجمع، تنتهي صباح الإثنين المقبل.

وكان قد نُشر مقال عبر "النشرة"، بعنوان "قرار بتفكيك مخيم ضخم بالقوة فماذا عن المسلحين في داخله؟"، يشير إلى أنّ "العين في ملف الوجود السّوري غير الشّرعي في لبنان، ستكون مطلع الأسبوع المقبل على قضاء الكورة الشّمالي، وتحديدًا على بلدة دده. ففي السّاعات الأولى من يوم الإثنين، من المتوقّع أن تشهد البلدة المذكورة مواجهةً من العيار الثّقيل بين الأجهزة الأمنيّة والتّنفيذيّة اللّبنانيّة، وعدد كبير من السّوريّين الّذين يعيشون في مخيم الواحة، تحت عنوان النزوح السّوري إلى لبنان".