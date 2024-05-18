ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا دمّرنا دبّابةً صهيونيّةً من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105"، شرق مخيم جباليا شمال ​قطاع غزة​". وكانت قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بأنّ "مقاتلينا نمكّنوا من الإجهاز على 15 جنديًّا صهيونيًّا، بعد اقتحام مجموعة قسّاميّة لمنزل تحصّن فيه عدد كبير من الجنود، واشتبكوا معهم من مسافة صفر، وبعدها فجّر مقاتلونا عبوةً مضادّةً للأفراد في منطقة حي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع".

كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام": دمرنا دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم جباليا شمال غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.