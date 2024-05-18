تعطل حركة الطيران في مطار ميونخ الألماني بسبب تظاهرة لنشطاء بيئيين

ياسر رشاد - القاهرة -

تعطلت حركة الطيران في مطار "ميونخ" الألماني لعدة ساعات صباح اليوم السبت ، بعد أن اخترق نشطاء بيئيون مدرجا بالمطار.

وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية أن نشطاء تابعين لحركة "الجيل الأخير" المعنية بقضايا المناخ، اقتحموا مدرجا للطائرات في مطار "ميونخ" الواقع جنوبي البلاد ، واستخدموا مادة لاصقة لتثبيت أنفسهم بأرض المدرج؛ ما أدى إلى الإعلان في بادئ الأمر عن إلغاء جميع الرحلات الجوية أو تحويل مسارها إلى مطارات أخرى.

ولكن أعلنت سلطات المطار في وقت لاحق أنه تم إعادة فتح أحد المدرجين بالمطار، مضيفة أن عددا من الرحلات الجوية ستتعرض للتأخير.. فيما ألقت الشرطة الألمانية القبض على 8 نشطاء.

ويعارض النشطاء الإعانات المالية التي تقدمها الحكومة الألمانية إلى قطاع الطيران، والتي تكون في شكل إعفاءات على الكيروسين وضريبة القيمة المضافة.

صحيفة إماراتية: زيارة بوتين إلى الصين تعطي زخما وأملا لنظام عالمي جديد

اعتبرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين جاءت لتعطي زخما وأملا لنظام عالمي جديد بدأ يتبلور، وأنها تشكل مرحلة جديدة ومهمة في علاقات موسكو وبكين عن طريق تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان " رسم ملامح عالم جديد" إلى أن هناك اتفاقا بين الرئيسين الروسي والصيني على أن العالم يمر بمرحلة تحّول تاريخية يجب التقاطها والعمل على تكريس واقع دولي جديد بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية المطلقة، لافتة إلى أن المحادثات بين الرئيسين ركزت بشكل أساسي على أهمية دورهما في دعم قيام عالم جديد متعدد الأقطاب ومتوازن يعتمد بشكل أساسي على القانون الدولي.

وأوضحت أن الصين أصبحت أكبر سوق للنفط والغاز الروسي، فضلًا عن كونها مصدرًا رئيسيًا للواردات، كما أن البلدين يسعيان إلى التخلص من القيود المالية الأمريكية من خلال التعامل بالعملة المحلية وخارج النظام المالي الأمريكي للإفلات من استخدام واشنطن الدولار كسلاح.

وتعد زيارة بوتين إلى الصين هي الأولى له خارج روسيا منذ إعادة انتخابه في مارس الماضي، والثانية خلال ما يزيد على ستة أشهر.