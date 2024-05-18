التصديري للصناعات الكيماوية: المبادرات الحكومية تدعم ضخ الاستثمارات المباشرة داخل القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المستثمرين ورجال الأعمال تلقوا رسائل الحكومة بشكل إيجابي والخاصة بتوفير العملة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وفتح الاعتمادات وتوفير التمويل الرخيص للصناعة.

وأوضح في تصريحات له علي هامش افتتاح معرضي "إيجيبت بروجيكتس" لمواد البناء والتشييد "ويندوريكس" للزجاج والألومنيوم أمس، أن الفترة القادمة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات في الكثير من القطاعات الصناعية، وذلك استجابة للمبادرات التي طرحتها الحكومة مؤخراً وتستهدف دعم الصناعة والتصدير.



وأضاف أن مبادرة توفير قروض للصناعة بسعر فائدة 15% انعكست على القطاع بشكل إيجابي نطراً لإبداء كثيراً من الشركات رغبتها في التوسع وإضافة خطوط إنتاج جديدة وتوجه عدد من مورديها للاستثمار في السوق المصري من أجل إنتاج مكونات الصناعة التي يتم استيرادها من الخارج في مصر.

وأوضح أبو المكارم أن إحلال المنتج المحلي محل المستورد يقلل من فاتورة الاستيراد وبالتالي انخفاض الاعتماد على استخدام العملة الأجنبية.

وأشار أبو المكارم إلى أن حضور رئيس الهيئة يدل على اهتمام الدولة بزيادة حجم الاستثمارات وتجويد الصناعة المحلية من أجل رفع القدرة التنافسية لزيادة حجم الصادرات.

وقال عبد الرحمن أبو المكارم ، مدير تطوير الأعمال في شركة مكارم تكس "أنه رغم الرسائل الإيجابية التي تلقتها الشركات من الحكومة خلال الفترة الماضية فإنه لا يزال هناك العديد من المشاكل التي لابد من حلها والإنتهاء منها وتتمثل في عدم توافر بعض الخامات اللازمة للإنتاج في السوق المحلي".



وأوضح أنه علي الرغم من تواجد العملة وعدم وجود المنتج النهائي في السوق المحلي فإنه لا يزال هناك الكثير من الصعوبات في استيراد المواد الخام، مطلباً بتسهيل عمليات استيراد المواد الخام وفي ذات السياق التشجيع على إقامة مصانع لإنتاج المواد الخام.



وأكد أهمية دعم المشاركة في المعارض الخارجية وزيادة نسبة الدعم للمشاركة في المعارض المتخصصة باعتبارها البوابة الرئيسية لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.



وقال أسامة وصفي، رئيس مجلس إدارة شركة Top Crete cement productsإنه يجري حالياً بحث إمكانية إقامة مشروع مشترك مع مستثمر إماراتي في رأس الحكمة كما يتم دراسة إمكانية مشروع مماثل لمشروعات الشركة بالتعاون مع مستثمر سعودي في نيوم.

وقال محمد حامد ، مؤسس fly construction chemicalsإن الشركة تصدر لنحو 12 دولة ولكنها تطمح لزيادة عدد الدول التي يتم التصدير إليها.



وأضاف أن توافر الفرصة لإقامة مشروعات بالشراكة مع شركاء الشركة الأجانب شريطة توافر الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة، مؤكداً أن ذلك يساهم في زيادة معدلات التصدير.

