"تعليم القاهرة": الدولة تتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير امتحانات آمنة للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تفقد أيمن موسى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمدرسة العباسية الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوايلي التعليمية.

والتقى وكيل الوزارة، بعدد من أولياء الأمور، إذ طمأنهم بأن الدولة تتخذ كل الإجراءات لتوفير بيئة امتحانية آمنة لجميع الطلاب.

وبحسب بيان للمديرية، السبت، أدى الطلاب امتحانات اليوم في مادة الدراسات الاجتماعية، إذ يوجد باللجنة 224 طالبة في 11 لجنة، وجاءت الأسئلة واضحة ومباشرة دون أي تعقيد.

وتابع وكيل الوزارة، مختلف اللجان وتأكد من وجود المراوح والمياه داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحانات بكل يسر وسهولة، مشددًا على عدم حيازة التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع.

وأشار إلى أن المديرية تتابع امتحانات الصف الثالث الإعدادي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بالتنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة أي شكاوى أو مشكلات تواجههم.