حزب الله يستهدف ثكنة راميم بمحلقات انقضاضية ويدمر أجهزة تجسسية في الراهب

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" تموضع لجنود العدو ‏الإسرائيلي في ثكنة راميم بمحلقة هجومية انقضاضية، المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة.

وقال حزب الله في بيانا له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 تموضع لجنود العدو ‏الإسرائيلي داخل غرفة في ثكنة راميم بمحلقة هجومية انقضاضية اصابتها بشكل مباشرة.‏

وأضاف البيان: و استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:25 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 ‏المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة ‏مباشرة وتدميرها.‏