قتلى وجرحى في اشتباكات بمدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية

ياسر رشاد - القاهرة - شهد اليوم السبت خلافات بين التشكيلات المسلحة في مدينة الزاوية غربي ليبيا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف التشكيلات نتيجة تصاعد الخلافات بينها.

وأكد مصدر خاص من مدينة الزاوية (غرب العاصمة اللليبية طرابلس) لـ"سبوتنيك"، أن "فرق الهلال الأحمر الليبي أجلت العائلات الواقعة في نطاق الاشتباكات التي انطلقت في مناطق جنوب المدينة، منها منطقة أبوصره والتاجوري عكرة، بالإضافة إلى طريق البرناوي".

وبحسب ذات المصدر، فإن "الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، ولم يتم الإعلان الرسمي عن حصيلة القتلى".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

المستشفيات في حالة تأهب و"الهلال الأحمر" يدعو لهدنة بالزاوية لإجلاء المدنيين

دعا "الهلال الأحمر" في مدينة الزاوية الليبية، إلى هدنة لإجلاء السكان وتقديم المساعدة للعائلات العالقة، فيما دعا وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية المستشفيات لرفع حالة التأهب.

وقال الوزير رمضان بوجناح إن على المستشفيات وفرق طب الطوارئ والعناصر الطبية الاستعداد لتقديم الخدمات الطبية في ظل الظروف الأمنية في المدينة، موجها المرافق الصحية وفرق الطوارئ في الزاوية برفع حالة التأهب.

بدوره، دعا الهلال الأحمر في الزاوية الجهات الأمنية الأخرى غير المتنازعة في المدينة للتعاون معه في مساعدة العائلات العالقة بمناطق النزاع، وقال في بيان إنه "ينتظر بفارغ الصبر إعلان الهدنة بين المتنازعين لتقديم المساعدة العاجلة للعائلات العالقة".

وكان مراسلنا في ليبيا، أفاد اليوم السبت، باندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة داخل الأحياء السكنية بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وسط مناشدات لإجلاء السكان.

من جهة أخرى، أعلن اتحاد طلبة جامعة الزاوية⁩ توقف الدراسة اليوم بسبب الاشتباكات.

وكانت وسائل إعلام ليبية محلية أفادت بأن الأجهزة الأمنية عثرت في مدينة الزاوية على 5 جثث، بينهم سيدة، عليها آثار إطلاق نار داخل سيارة قرب مبنى بريد الحرشة، ولم تتضح بعد أسباب الواقعة ولا المتورطين فيها.

ونقلت صحيفة "بوابة الوسط" عن مصادر قولها اليوم السبت، إن إحدى الجثث وجدت مكبلة اليدين، وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى الزاوية التعليمي، للتعرف على هوياتهم.