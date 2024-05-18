شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: إدعاءات إسرائيل بشأن تراجع مصر عن دعم دعوى جنوب أفريقيا محاولة لطمس جرائم الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن الإدعاءات الإسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، باطلة ومحاولة لطمث جرائم الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن القيادة السياسية والدولة المصرية تعملان على قدمٍ وساق من أجل دعم الأشقاء فى غزة، سواء كان أمنيًا أو سياسيًا أو قانونيًا وحتى بجهود المجتمع المدنى فى تقديم أطنان المساعدات والإغاثات لمواجهة الظروف والأحداث الصعبة التى يعيشونها هناك.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية توحيد الجهود الدولية لدعم القضية الفلسطينية والعمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك من أجل مستقبل أفضل للجميع.

وتابع النائب نادر الخبيري، أن انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لدعم القضية الفلسطينية، يضاف لسجل حافل من الجهود المضنية التي تبذلها الدولة لصالح "قضية القضايا" ورؤيتها الدائمة المستندة إلى خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية.

ولفت عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة استكمال لجهود مصر الرائدة والمحورية في الدفاع عن القضية الفلسطينية بكافة السبل.

وطالب النائب نادر الخبيري، كل دول العالم بضرورة الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أسوة بمصر لكى يشكلوا قوة ضغط على إسرائيل لإصدار حكم من محكمة العدل الدولية من شأنه الانتصار لأرواح الشهداء من الفلسطينيين الأبرياء، وردع كافة الإنتهاكات التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، والتى تتنافى مع كافة المواثيق الدولية.

