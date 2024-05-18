شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: زيادة مخصصات المزايا الاجتماعية بالموازنة اهتمام بالطبقات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد تضمن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري.

وأوضح النائب محمد سلطان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ تكافل وكرامة.

وأشار سلطان ، إلي أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025 ، أكد مدي اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف الحماية والرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم أولوية وهذا هو نهج الدولة المصرية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عضو مجلس النواب، إن هذه الأرقام الوارد بمشروع الموازنة العامة بناء على توجيهات القيادة السياسية عكس اهتمام الرئيس بالصحة والتعليم والدعم والمعاشات، والفئات البسيطة للحد من تداعيات الأثار الناجمة عن التغيرات التي شهدها العالم وانعكست على اقتصاديات جميع الدول بما فيهم الدولة المصرية التي لم ولن تتخلى عن المواطن فى ظل هذه الظروف الصعبة.