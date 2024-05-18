شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار: الشعب المصرى يصطف خلف قرارات قيادته فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أن إسرائيل دأبت على محاولة زرع الفتنه في الداخل المصرى بالتشكيك في قرارات مصر والإيهام بأن هناك تفاهمات بين القياده المصرية والإسرائيلية علي عكس ما تصرح به الدولة المصرية، مستنكرا ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية .

وأضاف رئيس كتلة الحوار في تصريح لـ"الخليج 365"ـ أنه من غير المقبول محاولة الإعلام الإسرئيلي الوقيعة بين القيادة السياسية والشعب بمزاعم وشائعات لن تجدي، مشيرا إلى أن كل مكونات المجتمع المصري في حالة اصطفاف وطني صلب خلف الدوله وخاصه أنها متمسكة بشراسه بأمنها القومي والقضية الفلسطينية العادلة.

واعتبر "عادل" أن تداخل مصر مع جنوب افريقيا ودعمها أمام محكمة العدل الدولية يعزز الدعوي ويفعلها، خاصة وأن مصر دولة جوار وترصد كل الجرائم البشعة في قطاع غزة وتراها في استقبالها للجرحى والمصابين، مشددا أن مصر دولة رائدة في الدبلوماسية وفي التعامل مع مؤسسات الأمم المتحدة والتفاوض وقضية استرداد طابا شاهده.

وكانت أعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأحد، عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.