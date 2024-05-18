شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يدعم النابغين والمبتكرين بإحدى الجامعات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى هاكثون التكنولوجيا الأول بإحدى الجامعات التكنولوجية، وذلك ضمن جهود التحالف فى رعاية النابغين و المبتكرين.

وتقدم جوائز مالية من مبادرة تكافؤ للمشروعات الفائزة وأشاد 10 رؤساء جامعات تكنولوجية بأهمية المبادرة فى دعم الطلاب النابغين غير القادرين.

‎يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي يضم قرابة 34 كيانًا وجميعة أهلية تختص بالعمل المدنى، لكن من أهم وأبرز هذه الكيانات تأتى مؤسسة "حياة كريمة"، التى أكثر من 58 مليون مصرى فى قرى وريف مصر، والتى نجحت فى تدشين مشروعات تنموية كبرى بقرى ونجوع مصر التى غابت عن المشهد كثيرًا، فقد نجحت فى بناء 834 مدرسة، إلى جانب تطوير 1519 مدرسة، بجانب دورها فى محو أمية 74091 مواطنًا، كما شاركت فى إنشاء 1101 وحدة طبية.

كما يضم 18600 موظف وعامل داخل مؤسسات التحالف الوطني أغلبهم من حملة المؤهلات العليا، ومن كافة التخصصات والمجالات، كما يوجد 251 ألف متطوع شاركوا في أنشطة التحالف الوطني في عام 2022، إجمالي عدد ساعات التطوع 39 مليون ساعة تطوع خلال عام 2022.



خلال مشاركة التحالف الوطني



خلال التعرف على إحدى مشروعات النابغين خلال التعرف على إحدى مشروعات النابغين

جهود التحالف لدعم المبتكرين