شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: جهود مصر لنصرة القضية الفلسطينية واضحة على مر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن جهود مصر واضحة على مر العصور لنصرة القضية الفلسطينية ودعمها على كافة المستويات، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد خلال كلمته بالقمة العربية 33 فى البحرين للجميع موقف مصر الداعم والثابت حيال القضية الفلسطينية.

وأشار هندي، في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن القاهرة حرصت على خلق مبادرات للعودة إلى مسار المفاوضات وإنهاء ما تشهده غزة الآن من كارثة إنسانية، ورفضت الدولة المصرية تصفية القضية الفلسطينية وذلك من خلال ما يطلق عليه التهجير القسري للأشقاء الفلسطينين، أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها.

وأضاف النائب عمرو هندى، أن التوافق العربى يتطلب استمرار الجهود المشتركة للتعامل مع القضايا الجوهرية وحلها، والمخرجات أكدت موقف مصر لمناصرة القضية على مر التاريخ، وإشادة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصه الدائم على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد على أن حل القضية يكمن فى الحلول السياسية وإعلاء قيم السلام، والرغبة فى التوصل لحلول واقعية بعيدا عن تبني أي رؤية عسكرية لا فائدة منها سوى مزيد من قتل الأبرياء والأطفال والشيوخ فى قطاع غزة، وهذا ما أكد عليه الرئيس خلال كلمته بالقمة العربية.