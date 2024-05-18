شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لعمومية روز اليوسف يدعو لإدارة الأصول غير المستغلة من مؤسسات الصحف القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الوكيل أبو القاسم، المرشح لعضوية الجمعية العمومية عن الصحفيين بمؤسسة روزاليوسف، إن المؤسسات الصحفية القومية قادرة على تجاوز أزماتها المتراكمة، مضيفا أنها ما زالت تمتلك القدرة على المنافسة وتقديم محتواها المتميز، رغم ما تواجهه من تحديات عديدة، أبرزها النمو المتسارع للذكاء الاصطناعى، وما يوفره من أدوات لإنتاج المحتوى.

وأضاف عبد الوكيل أبو القاسم فى تصريحات له، أنه يجب وضع خطط علمية لمواكبة الواقع والتقنيات الحديثة التى أثرت بشكل كبير على عمل الصحافة الورقية تحديدا، مشيرا إلى أن المؤسسات الصحفية القومية لديهات إمكانيات بشرية هائلة، ولكنها تحتاج إلى سرعة التحرك لادارة الأصول غير المستغلة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بها.

وأشار أبو القاسم، الى أنه ترشح لدورة ثانية لاستكمال الأعمال التى شارك بها فى الدورة السابقة، للحفاظ على استقرار المؤسسة العريقة، والمشاركة فى محاولات النهوض بها وذلك وفق الاختصاصات التى حددها القانون، مؤكدا أنه نجح خلال الدورة السابقة بمشاركة زملائه فى المؤسسات الصحفية الأخرى فى إحداث تعديلات جوهرية على اللائحة الإدارية الموحدة لصالح الزملاء، إضافة إلى تفعيل الترقيات الدورية والتى كانت قد توقفت منذ عدة سنوات.

وشدد المرشح على عضوية الجمعية العمومية على أنه سيعمل خلال المرحلة القادمة، للحفاظ على حقوق الزملاء فى تفعيل الترقيات الدورية بشكل منتظم، وزيادة قيمة منحة الانتاج السنوية بنسبة تراعى الظروف الاقتصادية التى يعانى منها الجميع وزيادة منح المناسبات، والاستمرار فى المطالبة بإلغاء مستقطع الضرائب من بدل التدريب والتكنولوجيا من خلال الجهات الشرعية لذلك.

وأوضح أبو القاسم، أن الهيئة الوطنية للصحافة لديها قواعد بيانات لجميع الأصول التى تملكها المؤسسات الصحفية، ومنها روزاليوسف، وهناك لجنة تم تشكيلها "لجنة الاستثمار والأصول" استقرت خلال الدورة المنتهية على عدة أفكار قيدت تحت الدراسة والمتابعة لاستغلال أصول المؤسسة، ومنحت الهيئة مهلة للمؤسسة لتقديم دراسات جدوى تفصيلية لمشروعات تصلح للتنفيذ والاستثمار.