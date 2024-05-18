وسائل إعلام عبرية: حدث صعب للجيش الإسرائيلي في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع "حدث صعب" لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت الوسائل الإعلامية إن هناك حدث أمني صعب في غزة، وأنباء عن تفجير نفق في قوة من الجيش وهناك قتلى ومصابين بين الجنود والضباط، وسقوط قوة كبيرة قتلى على الأقل.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال المروحية المخصصة لإخلاء الجرحى والقتلى، هبطت عدة مرات خلال اليوم في شرق مدينة رفح.

وفي السياق، أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن مهمتهم الأساسية هي إعادة الـ128 مختطفًا في غزة بسلام في أسرع وقت ممكن.

وأعلن المتحدث العثور على جثة المختطف رون بنيامين في غزة.

ودعى جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في الأحياء الساحلية بشمال غزة إلى الإخلاء.

وأعلن جيش الاحتلال: "أمر لسكان بعض مناطق شمال غزة بإخلائها تمهيدًا لقصفها بقوة."

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: "تقوم عناصر حماس تقوم بإطلاق قذائف صاروخية إلى البلدات الإسرائيلية من المناطق التي يتواجد فيها السكان، عليكم إخلاء مناطق تواجدكم بشكل فوري إلى المآوي المعروفة غرب مدينة غزة. "