10 أمتار تحت الأرض.. حبس عصابة البحث عن إرث الفراعنة بالأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في الأهرام.

طلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بممارسة بعض الأشخاص نشاطا إجراميا تخصص في التنقيب عن الآثار بعقار بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط القائمين بالحفر 6 عمال، مقيمون بمحافظتي القاهرة وسوهاج، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، كما عُثر على حفرة بعمق 10 أمتار داخل العقار محل البلاغ.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة والقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.