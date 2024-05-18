الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا صاروخًا أصاب سفينة ترفع علم بنما

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أنّ "الحوثيين (حركة أنصار الله في اليمن) أطلقوا صاروخًا أصاب السفينة "M/T Wind" التي ترفع علم بنما".
ولفتت إلى أنّ "استهداف السفينة أدى إلى فقدانها الدفع والتوجيه قبل أن يستعيد الطاقم السيطرة عليها".
في وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا (UKMTO)، عن "تلقيها تقريرا عن حادث وقع على بعد 76 ميلا بحريا شمال غرب الحديدة في اليمن السبت".
واشارت في بيان، إلى أن "سفينة تعرضت لأضرار طفيفة بعد أن اصطدم بها جسم مجهول، على بعد 76 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة"، موضحة أن "السفينة وطاقمها بخير وتواصل طريقها إلى ميناء التوقف التالي".
ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، في البحرين الأحمر والعربي، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.
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