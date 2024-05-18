الجيش: توقيف شخصين في بلدتي العريضة والعمارة لارتكابهما جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش، عن توقيف شخصين في بلدتي العريضة والعمارة لارتكابهما جرائم مختلفة.
وفي بيان، أوضح الجيش أنّ "بتاريخ 18 /5 /2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة العريضة – عكار منزل المواطن (ل.د.) وأوقفته، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم: إطلاق النار، فرض الخوات، السرقة والسطو المسلح، ولقيامه بسرقة أحد المراكز التجارية في جبيل بتاريخ 2 أيار 2023".
كما أوقفت دورية أخرى في بلدة العمارة – عكار المواطن (خ.ع.)، المطلوب لارتكابه جرائم إطلاق النار وإحراق منازل، وافتعال إشكالات ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًا.
هذا، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
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