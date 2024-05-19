الجيش الإسرائيلي يجري مناورات عسكرية بمشاركة طائرات حربية وآليات كثيرة بالضفة غدًا

أعلن الجيش الإسرائيلي، إجراء مناورات عسكرية بمشاركة طائرات حربية وآليات كثيرة بالضفة الغربية غدًا، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.

وأمس، نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية ضد هدف في جنين في الضفة الغربية، في حين نعت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، عنصرها القائد إسلام خمايسي إثر الغارة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن "استشهاد فلسطيني وإصابة 8 جراء قصف جيش الاحتلال على جنين".

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، الأمر الذي ادى الى زيادة في مقتل فلسطينيين بنيران الجيش الاسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، إضافة لزيادة عمليات الاعتقال.