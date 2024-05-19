مظاهرة في تل أبيب طالبت بإسقاط حكومة نتانياهو والتوصل لصفقة تبادل أسرى

شهدت تل أبيب مظاهرة تطالب بإسقاط حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وإجراء انتخابات مبكرة والتوصل لصفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وحاولت الشرطة الإسرائيلية تفريق المظاهرة، في حين أفادت صحيفة "هآرتس" عن "الاعتداء على إسرائيلي فقد 6 من عائلته في 7 تشرين الأول في تل أبيب من شخص يحمل لافتة تتهم اليسار بالخيانة".

ويأتي ذلك وسط خلاف عميق بين نتانياهو وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إثر تهديده بالاستقالة ما لم ينفذ نتانياهو طلباته بشأن الحرب في غزة ووضع استراتيجية واضحة لها ولما بعدها.