4 قتلى في حادث إطلاق نار بأفغانستان

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وزارة الداخلية لدى حكومة طالبان أن هجوما بالرصاص في إقليم «باميان» وسط أفغانستان، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وزارة الداخلية لدى حكومة طالبان أن هجوما بالرصاص في إقليم «باميان» وسط أفغانستان، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين. وأكد المتحدث باسم الوزارة، عبد المتين قاني الهجوم في بيان، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة قتلى أجانب، ومن بين المصابين السبعة، هناك أربعة أشخاص يحملون جوازات سفر أجنبية، ولم يحدد جنسياتهم، لكن السلطات الإسبانية ذكرت أن مواطنين تابعين لها، كانوا من بين القتلى، ووصفتهم بأنهم سياح. وقتل مواطن أفغاني أيضا.

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