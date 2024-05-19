11 قياديا إخوانيا أمام القضاء التونسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحالت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بتونس 11 قياديا إخوانيا إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب.

وجاءت الإحالة إلى المحكمة الابتدائية فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة 2، بعد وقت وجيز من إعلان الحكم الصادر بحق راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية بالسجن 3 سنوات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الترخاني، أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب قررت إحالة 11 قياديا إخوانيا إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة 2.

وأوضح في تصريحات إعلامية أن القيادات الإخوانية هم: المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة ونجل راشد الغنوشي معاذ، وصهر راشد الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام والإعلامية شهرزاد عكاشة.

إضافة إلى قيادات الإخوان أحمد قعلول والطاهر بوبحري ورضا إدريس وماهر زيد ومحمد فتحي العيادي ومحمد الصامتي، ومتهمين اثنين آخرين على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمتهم من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية فيما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة 2» .

وفتح مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) تحقيقا من أجل قضية جديدة تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ضد تحالف إجرامي في يونيو الماضي، وهي تعد القضية الثانية، التي تشمل رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وكمال القيزاني المدير العام السابق للأمن الوطني ومدير المخابرات التونسية الأسبق، إلى جانب زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي.

وشملت حينها الأبحاث كلا من: قيادات الإخوان علي العريض ولطفي زيتون ونادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي السابق الفارة بالخارج ومحرز الزواري المدير الأسبق بوزارة الداخلية وعبدالكريم العبيدي ومصطفى خذر، المتورطين في قضية اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

اتهامات تلاحق إخوان تونس: