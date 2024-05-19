هجوم «حوثي» يستهدف ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

قالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، إن جماعة الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن في البحر الأحمر، أصاب ناقلة نفط ترفع علم بنما وتملكها وتشغلها شركة يونانية.

وذكرت القيادة المركزية في بيان، أن الناقلة كانت قادمة من روسيا ومتوجهة إلى الصين، موضحة أن الإصابة أدت إلى فيضان من المياه داخل السفينة، ما أدى لفقدانها قوة الدفع، وإطلاق نداء استغاثة.

وأشارت إلى أن طاقم السفينة تمكن من استعادة قوة دفع السفينة وتوجيه دفتها، لافتة إلى أنها واصلت رحلتها بنفسها دون الحاجة إلى أي مساعدة.

بدورها، أعلنت هيئة العمليات التجارية البحرية التابعة لوزارة الدفاع البريطانية أمس، تعرض ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل اليمن، لكن دون وقوع خسائر في الأرواح.

وأوضحت أن الحادث وقع على مسافة 76 ميلاً بحرياً عن ساحل مدينة الحديدة اليمنية بالبحر الأحمر، مشيرةً إلى أن قائد السفينة أبلغها بعدم تعرض أي فرد من الطاقم لإصابات، وأن الناقلة تواصل طريقها نحو المحطة المقبلة.

وجددت «الهيئة» تحذيرها لكل السفن التي تعبر البحر الأحمر والمحيط الهندي بضرورة توخي اليقظة والحيطة، والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة بحرية مشبوهة.