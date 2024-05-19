شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: أكاذيب إسرائيل لن تنال من صلابة الموقف المصرى الداعم لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام العناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن ما يردده الجانب الإسرائيلي من أكاذيب حول اعتزامها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، يمثل استمرار لممارساتها في التضليل، منوها أن الشائعات الإسرائيلية لن تنال من صلابة الموقف المصري.

وأوضح رئيس حزب المستقلين الجدد في تصريح لـ"الخليج 365" أن الخطوط العامة للثوابت المصرية أعلنها الرئيس السيسي بتأكيده أن مصر ستستمر في دعم القضية الفلسطينية قولا وفعلا وهو ما تقوم به مصر منذ بداية الحرب.

وأضاف "العناني" أن اسرائيل تعلم أن الموقف المصري المنضبط والثابت، حجر عثرة أمام تحقيق حلم تصفية القضية وتهجيرالفلسطينين، مؤكدا على أن هذه الشائعات نتيجة طبيعية لما تعلمه اسرائيل من قوة الموقف المصري ومدي تأثير التدخل المصري في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا بخصوص جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة والذي سيعطي زخما وقوة لجنوب أفريقيا.

وكانت أعلنت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأحد الماضى، عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.