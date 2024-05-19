شكرا لقرائتكم خبر عن للعمالة غير المنتظمة.. بالخطوات كيف تنضم لمظلة التأمين الاجتماعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الحق للعمالة غير المنتظمة الحق في الحصول على التأمين الاجتماعى، بما يكفل لكل فئات المجتمع حياة كريمة، مما يبرهن ان الدولة تحرص على دعم الفئات الأولى بالرعاية بكافة الحقوق الاجتماعية والمادية.

وحددت الهيئة القومية للتأمينات، بعض الشروط التى يجب على الشخص الراغب فى التأمين على نفسه من فئة العمالة غير المنتظمة، أن يتقدم بها ، ولعل أهمها التقدم بنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه.

وعليك حيازة تلك المستندات حتى تتمكن من الانضمام لمظلة التأمين الاجتماعى:

1.بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

2.صورة شهادة الميلاد المميكنة.

3 طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

4. صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3) المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة.

5. صورة بطاقة الرقم القومي.

6.بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة.

7.بيان بمدى استحقاق المؤمن عليه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق هنا.

8.تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

9.شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.