افادت قناة "الجزيرة" عن غارة إسرائيلية على محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع وقصف على جنوبي حي الزيتون بغزة. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة الشيخ زايد وتلة قليبو شمالي قطاع غزة.

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