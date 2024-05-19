شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: الموازنة العامة الجديدة انصفت الطبقات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تستهدف على مدار الأشهر الماضية عملت على زيادة الاهتمام بملف الحماية الاجتماعية، الذى أخدته على عاتقها خلال السنوات الماضية، فقد أولت الدولة اهتماما بالفئات الأكثر احتياجًا، على كافة المستويات المادية والاجتماعية والصحية.

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن الحكومة بالموازنة العامة للعام المالي الجديد، ضاعفت المخصصات المالية لصالح الطبقات الاجتماعية الأولى بالرعاية، فقد استهدفت خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، دعم فائدة القروض الميسرة، لتتحمل بذلك فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة.

ونوه أن الدولة دعمت فائدة القروض الميسرة بنحو 200 مليون جنيه، والذى يصب في صالح هذه الفئات كما أنه يسهم في خفض معدلات البطالة.