افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو سيجتمع اليوم برؤساء البلدات الواقعة قرب الحدود مع لبنان لأول مرة منذ كانون الثاني. ونقلت القناة 12 عن رئيس بلدية شلومي تأكيده أن "نتانياهو دعانا لاجتماع لبحث الوضع الأمني ونأمل الحصول على إجابة بشأن الشمال".

كانت هذه تفاصيل خبر "يديعوت أحرونوت": نتانياهو سيجتمع اليوم برؤساء البلدات الواقعة قرب الحدود مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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