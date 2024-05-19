اعلن الديوان الملكي السعودي في بيان انه "تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة وألم في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته".

كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان عانى ارتفاعا في درجة الحرارة وألما في المفاصل وسيجري فحوصات طبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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