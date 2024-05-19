النشرة: حملة الأمن العام بالبقاع كشفت وجود كيانات اقتصادية يديرها مستثمرون سوريون توزع اصناف غذائية غير صحية

افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن "أخطر ما كشفته الحملة المستمرة للامن العام في البقاع وجود كيانات اقتصادية يديرها مستثمرون سوريون مخالفين مع مؤسسات غير شرعية تقوم بتوزيع أصناف غذائية دون أدنى المواصفات الصحية المطلوبة".

ولفت الى انه "باشارة من النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات وبالتنسيق مع وزارات الصناعة والصحة والاقتصاد وبتوجيهات من المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري وضع الأمن العام في البقاع يده على أخطر وجوه النزوح السوري غير الشرعي من خلال مجموعات اقتصادية وصناعية غذائية تقوم بتصنيع اصناف غذائية لا تملك ادنى المواصفات الصحية والغذائية والاخطر تزوير ماركات غذائية ويتم تسويقها في مطاعم ومحال ويتناولها لبنانيون وسوريون".

وبحسب معلومات "النشرة" فأن استراتيجية الامن العام لم تقتصر على الضرر الاقتصادي انما تم وضع اليد على مؤسسات تبيع سموم غذائية احداها تملك مصنعا دون أي رخص ويقوم بتعبئة مختلف الاصناف الغذائية ومن ثم يتم تسويق منتوجاتها غير الشرعية على العديد من المطاعم والمحال التجارية .

وفي جعبة الامن العام ايضا ضبط مطاحن ومطاعم ومحال البان واجبان و معامل تعبئة مواد غذائية ومعامل تصنيع مواد تنظيف واغلبها تصنع في خيم وتم الكشف وضبط هذه المؤسسات بوجود مراقبي وزارات الصناعة والصحة والاقتصاد الذين تفاجئوا بحجم المضبوطات والتصنيع العشوائي .

وبلغ حجم المضبوطات من الصناعات الغذائية اطنان وسيتم عرضها وفحصها ليصار الى تلفها، كما تم اقفال عشرات المطاعم والمصانع والمحال التي تسوق هذه الأصناف.