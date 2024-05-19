اشرف بيضون عن حرق سيارة المفتشة في طرابلس: إذا سقطت التربية سقط لبنان

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أشرف بيضون في تصريح له، الى ان "إقدام مجهولين على حرق سيارة مفتشة تربوية في طرابلس لثنيها عن القيام بواجبها مؤشر خطير يجب التوقف عنده وإدانته من المراجع الرسمية. كلنا ثقة بالمراجع القضائية والأمنية في متابعة هذه الجريمة التربوية حتى كشف المجرمين بحق التربية في لبنان انطلاقا من شعار: إذا سقطت التربية سقط لبنان".

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