افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، باندلاع حريق كبير في حي سكني قرب مستشفى ميس الجبل الحكومي ومقابل مستعمرة المنارة وموقع العباد العسكري المعادي، تبين ان سبب الحريق هي القذائف الفسفورية الحارقة التي اطلقها العدو، وتعمل الآن فرق الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية (مركز ميس الجبل التطوعي) والدفاع المدني اللبناني على اخماد الحريق ومنع امتداده.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: حريق كبير في حي سكني قرب مستشفى ميس الجبل الحكومي بسبب القذائف الفسفورية الاسرائيلية الحارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.