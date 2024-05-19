شيخ الأزهر: الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على غزة أبرز إصابة المجتمع الدولي بـ "الانفصام"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إن العالم أصابه ما يمكن تسميته بظاهرة "الانفصام العالمي" وقد برزت هذه الظاهرة بشكل واضح بعد الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على غزة، فنرى بعض الدول تعلن عن مد إحدى يديها بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، ويدها الأخرى ممدودة بالسلاح والعدة والعتاد العسكري للاحتلال ليستمر في ممارسة القتل والإرهاب، مشددا على أن التقدم في صناعة السلاح لا ينتج حضارة.

وأضاف شيخ الأزهر- خلال استقباله، اليوم الأحد، سفيرة الدنمارك لدى القاهرة آنه دورته ريجلسن، بمشيخة الأزهر- أنه على صنَّاع القرار العالمي التحلي بالحكمة والعقل، والاستماع لإرادة الشعوب التي خرجت ترفض الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مؤكدًا أن مظاهرات اليوم التي نراها في معظم العواصم الأوروبية والأمريكية، إن لم يتم احتواؤها في أسرع وقت والاستماع إليها بحكمة وعقلانية، فلا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تنجم عنه.

وشدد على أن الغرب وأمريكا مطالبون باستيعاب الدرس، والتيقن من أن سياسات الإقصاء والاحتكار ودعم الاحتلال وصم الآذان ستكلِّفهم كثيرا، داعيًا صناع القرار في الغرب لتعلم الإنسانية من شعوبهم؛ الذين نقدرهم ونقدر دورهم في دعم الحق الفلسطيني.

من جانبها.. أعربت سفيرة الدنمارك، عن سعادتها بلقاء الإمام الأكبر، مشيرة إلى أن بلادها قد اتخذت خطوات عدة لدعم الحق الفلسطيني، وأن الدنمارك قد صوتت لصالح فلسطين في مشروع القرار حول أحقيتها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما أشارت إلى افتتاح الدنمارك مستشفى ميدانيا في غزة، خلال الأسبوع الماضي.