شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن انعقاد لجنة القيد للمتقدمين لجدول تحت التمرين 2 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عقد جلسة مقابلة المتقدمين لجدول تحت التمرين أيام 2 و 3 و 4 و5 يونيو المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويلتزم من اجتازوا الدورات المؤهلة في مركز تدريب النقابة وكذلك المؤجلين من اللجنة الماضية بملء نموذج معلومات الكتروني على الرابط التالي خلال 3 أيام من تاريخ الإعلان.

https://forms.gle/5kHV4NAKTd1ifyHE6

وسوف يتم إعلان الأسماء في وقت لاحق.