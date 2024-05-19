اخبار العالم

نقابة الصحفيين تعلن انعقاد لجنة القيد للمتقدمين لجدول تحت التمرين 2 يونيو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن انعقاد لجنة القيد للمتقدمين لجدول تحت التمرين 2 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عقد جلسة مقابلة المتقدمين لجدول تحت التمرين أيام 2 و 3 و 4 و5 يونيو المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساء.

 

ويلتزم من اجتازوا الدورات المؤهلة في مركز تدريب النقابة وكذلك المؤجلين من اللجنة الماضية بملء نموذج معلومات الكتروني على الرابط التالي خلال 3 أيام من تاريخ الإعلان.

https://forms.gle/5kHV4NAKTd1ifyHE6

وسوف يتم إعلان الأسماء في وقت لاحق.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements