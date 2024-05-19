التلفزيون الإيراني: الظروف الجوية الصعبة أعاقت الوصول إلى طائرة رئيسي ووضع المروحية لا يزال مجهولاً

افاد التلفزيون الإيراني بان الظروف الجوية الصعبة أعاقت الوصول إلى طائرة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي التي واجهت الحادث.

بدورها ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" بان مجموعة كبيرة من قوات الإغاثة تقوم بأعمال بحث عن المروحية التي تقلّ الرئيس الإيراني، وبسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية في المنطقة، فإن وضع المروحية لا يزال مجهولاً.

وفي السياق، اكدت وكالة "فارس" للأنباء، بانه لا اتصال حاليا مع من كانوا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

وكان رئيسي مسافرا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران. وكانت هذه القافلة تضم 3 مروحيات، حيث وصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما.

واشارت المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

ووصف التلفزيون الرسمي منطقة الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر (375 ميلاً) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وكان رئيسي في أذربيجان في وقت مبكر الأحد لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وهو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.