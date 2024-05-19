إنقاذ مواطِنَيْن إثنين علقا في وادٍ بين كفردبيان وفيطرون

أنقذ عناصر من الدفاع المدني، وبعد جهودٍ مضنية مواطنين إثنين كانا علقا في اسفل منحدر شاهق في وادٍ بين كفردبيان وفيطرون - كسروان.

واستعان العناصر بحبال الإنقاذ للتمكن من الوصول الى المكان الذي وجدا فيه واصعادهما الى سفح الوادي ليتابعا طريقهما بآمان.