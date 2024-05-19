وزير المالية الإسرائيلي: على حزب الله وقف إطلاق النار في الشمال وإلا فإن جيشنا سوف يغزو لبنان

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى "إصدار إنذار لحزب الله لوقف إطلاق النار على الحدود الشمالية، وإلا فإن الجيش الإسرائيلي سوف يغزو لبنان".

ولفت سموتريتش، بحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الى أنه "إذا استمر حزب الله في إطلاق النار بعد هذا الإنذار، فإنه سيتعين على الجيش الإسرائيلي شن هجوم دفاعي في عمق الأراضي اللبنانية، بما في ذلك دخول بري واستيلاء عسكري إسرائيلي على جنوب لبنان".

كذلك دعا سموتريتش نتانياهو، إلى "وضع سياسة أمنية طويلة المدى، من شأنها أن تجلب الأمن والنصر على المدى الطويل لإسرائيل".

ودعا مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى "تواجد دائم للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بأكمله، والانتهاء الفوري من العملية على طول محور فيلادلفيا، والاحتلال الكامل لمدينة رفح بأكملها".