"المستقبل" أعلن فوزه في انتخابات نقابة الأطباء في الشمال

اعلن تيار "المستقبل"، في بيان، عن "فوز اللائحة المدعومة منه، في انتخابات نقابة الاطباء في الشمال، التي جرت اليوم، بكامل أعضائها، وحلت مرشحة التيار هلا عبد الله في المركز الثاني ب٣٥٠ صوتاً".

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