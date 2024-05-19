التقى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في صالون الشرف في مطار بيروت الدولي، نظيره العراقي رزاق محسن السعداوي على رأس وفد من وزارة النقل العراقية، ضم مدير عام الشركة العامة لادارة المطارات والملاحة الجوية الدكتور عباس البيضاني، مدير عام الخطوط الجوية العراقية المهندس مناف الصباغ، وذلك بحضور القائم باعمال السفارة العراقية في لبنان الاستاذ أمين النصراوي، رئيس جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري ومدير عام المديرية العامة للطيران المدني المهندس فادي الحسن، حيث تم استعراض أخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة وتطورات الاوضاع في فلسطين في ضوء العدوان المستمر على لبنان وقطاع غزة، كما جرى البحث في عدة ملفات تعنى بها وزارتي النقل في البلدين، وكان تأكيد على أهمية استمرار التعاون بينهما، ولاسيما في متابعة مختلف المجالات المتعلقة بقطاع النقل والطيران بين البلدين الشقيقين.

كانت هذه تفاصيل خبر حمية يلتقي وزير النقل العراقي السعدواي ويتناول معه أخر المستجدات وملفات تعنى بها الوزارتين في البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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