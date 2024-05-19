إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة لإسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الجمعة 17 مايو 2024 ، إن إسبانيا رفضت السماح لسفينة تحمل شحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل، بالرسو في ميناء قرطاجنة جنوب شرق البلاد.

وقال ألباريس إن بلاده لن تسمح للسفن التي تحمل أسلحة لإسرائيل بالرسو في موانئها، مشيرا إلى أن الرفض يتسق مع قرار الحكومة بعدم منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، لأن إسبانيا "لا تريد المساهمة في الحرب".

وأكد رفض وزارة الخارجية بشكل منهجي عمليات الرسو هذه لسبب واضح، وهو أن "الشرق الأوسط لا يحتاج مزيدا من الأسلحة، بل يحتاج مزيدا من السلام".

وقال وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي إن الأمر يتعلق بالسفينة "ماريان دانيكا" التي طلبت الإذن بالتوقف بالميناء في 21 مايو/أيار الجاري.

ووفقا لصحيفة "إل باييس" فإن السفينة، التي ترفع العلم الدنماركي، تحمل حوالي 27 طنا من المتفجرات من مدراس بالهند إلى حيفا بإسرائيل.

وتعد إسبانيا، التي أوقفت مبيعات الأسلحة لإسرائيل، واحدة من الأصوات الأوروبية الأكثر انتقادا للهجوم الإسرائيلي على غزة .

المصدر : وكالات