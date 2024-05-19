شكرا لقرائتكم خبر عن "استجواب" يناقش مشروع قانون فتح اعتماد إضافى بـ 320 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش برنامج استجواب تقديم الكاتب الصحفي كامل كامل على تليفزيون الخليج 365 مشروع قانون جديد بفتح اعتماد إضافي بقيمة 320 مليار جنيه والأجور والدعم أولوية من خلال استضافته النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأطلق ”الخليج 365” برنامج استجواب على تليفزيون الخليج 365، وهو أول برنامج يتم تدشينه تحت قبة البرلمان، يقدمه الكاتب الصحفي كامل كامل، لمتابعة ما يدور داخل أروقة السلطة التشريعية "النواب والشيوخ" بالصوت والصورة ، وكذلك كواليس مناقشات القرارات ومشروعات القوانين وطلبات الإحاطة وجميع الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، وذلك من خلال لقاءات حصرية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عقب الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان النوعية التي تعد "مطبخ المجلس"، وكذلك مناقشة كافة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة.