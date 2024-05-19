اعلن مسؤول إيراني في حديث لـ "رويترز" بان حياة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان في خطر بعد حادث المروحية، ولا نزال يحدونا الأمل، لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: حياة الرئيس الايراني ووزير الخارجية في خطر بعد حادث المروحية والمعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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