وزير الداخلية الإيراني يؤكد أن طائرة هليكوبتر بموكب الرئيس رئيسي عانت من هبوط صعب

اكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بان طائرة هليكوبتر بموكب الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي عانت من هبوط صعب.

واعلن وزير الداخلية الإيراني في تصريح له، بان فرق الإنقاذ لا تزال في طريقها للموقع نظرا لظروف الطقس الصعبة، واوضح باننا لا نزال ننتظر المزيد من التفاصيل.

واكد الوزير الايراني بانه لم نتمكن من التواصل مع فريق الرئيس بعد الحادث.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، من بين ركاب المروحية.

وزار الرئيس الإيراني الأحد محافظة أذربيجان الشرقية حيث قام خصوصا بتدشين سد رفقة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف على الحدود بين البلدين.