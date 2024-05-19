الأب هاشم خلال احتفال جامعة الروح القدس بعيد شفيعها: لتبقى جامعتنا علامة فارقة للنّجاح والتّميز

أقامت جامعة الروح القدس – الكسليك احتفالًا بمناسبة عيد شفيعها، عشية عيد العنصرة، تخلّله قدّاس ترأسه قدس الأب العام هادي محفوظ الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية، عاونه فيه الأب طوني عيد أمين السر العام للرهبانية، ورئيس الجامعة الأب طلال هاشم.

وأكد الأب محقوظ، على "أهمية الروح القدس في حياة المؤمنين. الفرح كبير برؤية وجوهكم في هذه المناسبة، لأنكم تمثلون الحقيقة التي وردت في أعمال الرسل، حقيقية أننا أبناء الروح، نسير دائمًا نحو الأمام لأننا نعي أن المسيرة مستمرة ونعي أننا نسير في التاريخ، تحت نظر الله سيد التاريخ"

بدولاه، أشار الأب طلال هاشم، في خطابه السنوي، الى أنه "لطالما أعطت هذه المناسبة، بأبعادها الرّوحيّة العميقة وانعكاساتها على حياتنا اليومية، جامعتنا طابعًا مميّزًا نفتخر به ويدفعنا إلى المضي قدمًا على الصعد كلّها، ويزوّدنا بالقوة اللازمة لمواجهة التّحدّيات المختلفة".

ولفت الى أن "اليوم، تضع جامعتنا نصب عينيها خارطة طريق جديدة ودومًا متجدّدة، وتسعى إلى تحقيق أهداف تخوّلها إحقاق رؤيتها للتميّز والتفوّق في ميادين مختلفة، وبالتالي بناء مستقبل أفضل لطلّابنا ولمجتمعنا. وهنا يتعيّن على كل فرد منا، كلّ على طريقته، المساهمة في بناء الانسجام من أجل وضع الأسس اللازمة لهذه الخارطة والسّعي إلى ترسيخها وإحقاقها".

وأضاف "أتوجّه إليكم اليوم وأنا ملتزم تحقيق رؤية الجامعة لكي نبني معًا مستقبلًا مشرقًا لطلّابنا ونسعى جاهدين لضمان بيئة تعليميّة محفّزة وملهمة، ولكي نعمل سويًا بجدّية ونقدّم الدعم الشامل لطلابنا، فيصبحون قادة فاعلين في مجتمعاتهم وروّادًا في مجالاتهم".

ودعا الأب هاشم، الى "العمل معًا بانسجام نموذجيّ وبالروحيّة الّتي لطالما طبعت جامعتنا، أي الروحيّة الإيجابيّة، وبالديناميّة التي تحرّك جامعتنا، أي الديناميّة الاستباقيّة، وبحسب القيم الإنسانيّة الّتي تفيضها جامعتنا على طلابها وأساتذتها وموظّفيها، لتبقى جامعة الروح القدس – الكسليك ملاذًا لطالبي المعرفة وعلامة فارقة للنجاح والتميز الأكاديمي والإداري".