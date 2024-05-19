"النشرة": لا علاقة لباسيل و"الوطني الحر" بملابسات منع دخول صناعي لبناني إلى أميركا

بعد ورود معلومات عن ان السلطات الرسمية الاميركية منعت مسافراً لبنانياً وهو الصناعي اللبناني ابراهيم ملاح من الدخول إلى أميركا بسبب قربه من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

علمت "النشرة" أن لا علاقة لباسيل وللتيار الوطني الحر بملابسات منع دخول ملاح إلى أميركا، وأنه لم يتم توجيه أي سؤال له حول علاقته بباسيل او بالتيار خلال التحقيق معه والذي استمر لساعات.

ولفتت المصادر الى أنّ السلطات في المطار أبلغت ملاح أن هذا المنع يسري لمرة واحدة فقط، على أن يسمح له بالسفر والدخول في المرة الثانية.